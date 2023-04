Reprodução/TV Globo BBB 23: Alface grava conversa de Black com fundo do Mar para mostrar ao Deserto

Ricardo Alface teve uma atitude na casa do BBB 23 que gerou discussão. Enquanto Cezar Black e Domitila conversavam no Fundo do Mar, o brother entrou duas vezes com o celular na mão.

Escondendo o aparelho, ele gravou o papo escondido na intenção de mostrar tudo para as sisters do quarto Deserto.





Cezar percebeu e questionou o rival, que confirmou a filmagem. "Engraçado que o Black saiu do quarto pra não dormir perto da Domi, mas fica conversando com ela o dia inteiro. Não tô entendendo isso", disse ele após ser questionado pelos outros participantes.

"Da mesma forma que você se reconcilia com o outro quarto, a gente também faz", respondeu Domitila.

Então, Alface fechou a porta e saiu do cômodo.

Alface foi no Fundo do Mar pra filmar escondido Black e Domitila conversando pra mostrar pras Desérticas, mas todos repararam #BBB23 pic.twitter.com/iP5nAClIDH — Dantas (@Dantinhas) April 10, 2023





"Eu nem sei o que dizer. Ainda bem que não tem o áudio [no Feed BBB]", comentou Sarah Aline.

E Fred Nicácio opinou: "Ele é capaz de coisas que a gente desacredita".

Pouco tempo depois, a cena de Cezar e Domitila apareceu no telão da sala e Bruna Griphao conseguiu ver a gravação.

Alface filmou a conversa do Fundo do Mar pras Desérticas verem no feed #BBB23 pic.twitter.com/Xudr6gUc5w — Dantas (@Dantinhas) April 10, 2023





