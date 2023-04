Reprodução/Twitter Enquete BBB 23 aponta eliminação de sister; veja parcial

Mais um paredão fresquinho para o público escolher quem deve sair do BBB 23 . Desta vez a disputa está entre Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline.





Na parcial da enquete do iG Gente, a sister do Deserto está na liderança da eliminação com 54,9% dos votos.

O médico vem logo na sequência com 40,7% dos votos, e a psicóloga com 4,3%.

Reprodução/Twitter BBB 23





Aproveite para votar! Quem você quer que saia do BBB23:

