Reprodução BBB: Black confronta sisters em briga por quarto: 'Não sou cachorro'

O clima no quarto deserto do "BBB 23" esquentou nesta segunda-feira (10). Ao sentir ser criticado por indiretas, o enfermeiro Cezar Black travou uma discussão com as veteranas do quarto Bruna Griphao, Aline Wirley, Amanda Meirelles e Larissa Santos.

O baiano resolveu mudar o local de descanso no último domingo, levando os pertences para o quarto deserto, onde dorme o grupo das rivais.

Nesta tarde, as participantes falavam em ter ''coragem'', quando Cezar Black se sentiu intimidado. "Fica falando de 'coragem', indiretinha, não sei o que... indiretinha. Fala direto", enfrentou o participante.

Após elas explicarem que a fala não teve a intenção de atingi-lo, a médica Amanda apontou: "Você tem uma síndrome de achar que é tudo para você".

A discussão ganhou força e Aline Wirley expôs o sentimento do grupo sobre dividir o quarto deserto com Cezar Black. "É claro que estamos incomodadas com você aqui, é um fato!", apontou.

"E vão continuar! Aqui o quarto não é de vocês. O quarto é da casa", retrucou o enfermeiro.

Black e as participantes passaram a discutir sobre uma suposta sugestão dele dormir no chão, mesmo com camas sobrando.

"Você chegou aqui falando que queria dormir no chão! Você veio aqui e falou que queria dormir no chão", apontou Amanda.



"São quatro camas! Eu não sou cachorro. Eu não vou dormir no chão", rebateu Cezar Black.

O enfermeiro continuou se defendendo dizendo ser o mais humilde entre as participantes, pois sabe pedir desculpas quando está errado.

"Você pede desculpas quando não tem mais para onde correr, quando não tem mais o que fazer", respondeu Bruna.