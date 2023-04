Reprodução/Instagram Gustavo Cowboy curte tuíte criticando Key Alves

Gustavo Cowboy curtiu a opinião de um seguidor que afirmava que ele não precisou biscoitar para aparecer na mídia, diferente de Key.

Na publicação, o seguidor citava a plataforma de conteúdo adulto que a jogadora de vôlei participa.





"Entendo todo desespero das fãs da Key. Gustavo nunca precisou e nem precisa biscoitar. Chama", disse uma.

Outra internauta também comentou e recebeu a curtida do fazendeiro. "Tudo porque ele foi para uma agência super top e resgatou sua individualidade, um cara espetacular no meio dele do agro, sertanejo e sem OF [Only Fans]. Amando o pós dele agora, deixou de ser pano de fundo para ser protagonista da história dele", declarou.

Vale lembrar que Gustavo e Key anunciaram o término do relacionamento na segunda-feira (3) e geraram polêmica ao comentarem os bastidores da situação.

🚨Eita! Gustavo curtiu esse Tweet de uma fã: “Um cara espetacular no meio dele do agro, sertanejo e sem OF (OnlyFans). #BBB23 pic.twitter.com/0qKbF5Rocw — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 9, 2023





