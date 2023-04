Reprodução/TV Globo BBB 23: Sisters discutem com Cezar após indicação ao paredão

A decisão de Cezar Black sobre o Castigo do Monstro gerou bate-boca no BBB 23 . O brother resolveu colocar Aline e Amanda no paredão como consequência do castigo.

Na casa, as sisters do quarto Deserto pediram para que o brother saísse do cômodo.





"Se você puder, não vai ficar legal a gente lá", disse Larissa. E Bruna completou: "Volta pra lá. Você foi pra lá falando que todo mundo de falso pra indicar duas pessoas que te acolheram".

Aline também discutiu a decisão. "Só se você puder mesmo, ter um pouco de bom senso. Vê o que você acha melhor, no seu bom senso e na sua coerência", disse.

"A incoerência é sua", comentou Bruna. "Chega chamando todo mundo de falso e arregou de ir pro Paredão com eles", disparou Larissa.

"Vou ficar aqui um tempo. Pô, me obrigar a sair do quarto? Não arreguei, é estratégia. Eu falei que jogo sozinho. Paredão é estratégia de jogo", explicou o brother.

"Aqui a gente fala muito de jogo. Você acabou de colocar duas pessoas do nosso quarto. Você tem medo. Ninguém te obrigou a sair, mas fica ruim aqui. Não faz sentido você chamar todo mundo de falso aqui e, agora por medo de ir com eles pro Paredão, você botou as duas", completou Larissa.

Larissa revoltada com o Black e pedindo pra ele sair do quarto deserto. #BBB23 pic.twitter.com/sIwxVXPMBu — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 8, 2023













Cezar apontou a incoerência das desérticas de reclamar da sua indicação sendo que na semana passada elas votaram nele e a Amanda preferiu tirar o Fred Nicácio do paredão ao invés de tirar o Cezar. #BBB23 pic.twitter.com/Cl87sX7FBJ — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 8, 2023





