BBB 23: Amanda gera debate ao afirmar que não é uma mulher padrão

Na manhã deste sábado (8) Amanda gerou discussão nas redes sociais ao afirmar que não é uma mulher padrão.

Durante o raio-x no BBB 23 , a sister elogiou a festa que aconteceu durante a madrugada e comentou sobre o jogo.





"Quando eu me inscrevi nesse programa, eu me inscrevi sabendo que eu tenho total capacidade de ganhar ele se vocês deixarem isso, digo isso porque eu não vim aqui pra achar que eu sou menos do que ninguém (…)", começou ela.

Na sequência, a médica comentou: "A festa de ontem foi linda, justamente por pregar que a gente não precisa seguir um padrão e uma das coisas que mais falo na minha vida é que eu não sou uma mulher padrão".

Raio-x da Mands! 🤙🏼💖



“Quando eu me inscrevi nesse programa, eu me inscrevi sabendo que eu tenho total capacidade de ganhar ele se vocês deixarem isso, digo isso porque eu não vim aqui pra achar que eu sou menos do que ninguém (…)” #TeamAmanda #BBB23 pic.twitter.com/lQL6V8PqZ5 — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 8, 2023





Os internautas fizeram questão de comentar as falas de Amanda.









A branca padrão falando que não é padrão HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA essa aí vai seguir nesse papinho mesmo? https://t.co/GI8VFhNg1o — Dea (@porquenaodea) April 8, 2023









Amanda quebrando todos os padrões antes do BBB https://t.co/fldmQTUysm pic.twitter.com/VIrRXoDK1x — the amazing carlos (@pqpcarlos) April 8, 2023





