Globo Domitila fala sobre namorado alemão com Fred Nicácio

Em uma conversa com Fred Nicácio na área externa da casa do BBB 23, Domitila revelou detalhes sobre seu relacionamento com o namorado alemão que se mantém no anonimato. Ela contou a história de quando os dois se conheceram.

"Quando ele entrou eu falei: vou casar com ele. Foi dia 12, dia 14 era dia dos namorados... De todo mundo que já veio aqui, eu acho ele um pouco parecido com o Dilsinho", revelou Domitila.

Reprodução/Instagram @dilsinho O cantor Dilsinho





Ela afirmou que se apaixonou pelo namorado assim que o conheceu: "Foi a primeira pessoa que eu conheci em um ambiente de trabalho que eu fiquei assim: quero muito. E eu estava há exatamente um ano e pouco solteira", complementa.

A sister revelou ainda uma situação inusitada, que envolveu seu sogro. Ela contou que o namorado estava sem falar com o pai, e que eles estavam voltando a se falar pouco antes do casal se conhecer. Na ocasição, o pai revelou um sonho para o namorado da ativista social.

"Mês passado a gente voltou a se falar e ele disse pra mim que teve um sonho que eu ia encontrar a mulher, que seria a mulher da minha vida", disse a sister citando o relato do namorado misterioso.









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente