Reprodução/ TV Globo Alface e Sarah vivem um romance dentro da casa

Ricardo Alface e Bruna Griphao conversaram sobre os rumos da vida após o BBB 23. A atriz destacou que Ricardo conquistou um relacionamento sério com Sarah Aline, o que, na avaliação do brother, será difícil ter continuidade do lado de fora da casa.

"Você vai sair daqui namorando, pelo menos. Imagina você e a Sarah fazendo várias capas, várias fotos", disse Bruna, que foi rebatida pelo brother: "Namoro, não. Eu acho que não. Mas que a gente se completa bacana, se completa. Forte mesmo".

Ele continou elogiando a psicóloga: "Ela é uma mulher muito 'daora'. Muito, muito mesmo. A gente até tentou conversar sobre fora daqui, só que não dá", disse Alface.

"É muito incerto porque real, de coração, ninguém vai ter tempo de p*rra nenhuma. Eu, saindo daqui, só quero ver minha família. Eu estou há um ano sem ver minha família. É coisa pra c*ralho".

"Se acontecer, aconteceu. É como se fosse duas pessoas ficando, e uma sabia que vai fazer intercâmbio lá fora. Só que gera aquele impasse: talvez eu more fora do país. E aí?", refletiu o brother.













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente