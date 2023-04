Reprodução/ TV Globo Larissa ainda chamou Bruna de 'patricinha'

No jardim da casa do BBB 23, a professora de educação física Larissa, em conversa com as aliadas Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao, brincou que a rede social de Bruna é "a maior mentira".

Larissa comentou que a atriz parece uma "patricinha" nas fotos postadas e que, por isso, o Brasil teria votado para que as duas entrassem juntas no início do programa.

"Eles [Brasil] acharam que nós duas éramos duas patricinhas, certeza. Mal sabiam. O Instagram do Bruna é a maior mentira, era a maior mentira. Agora todo mundo sabe quem ela é. Era maior mentira que existia no mundo", disse a sister.

Na sequência Larissa afirmou que, a partir de agora, as pessoas já conhecem o jeito da atriz e, caso ela se posicione de forma diferente, vão estranhar o comportamento.

"Imagina, se ela chegar agora pra dar bom dia: 'Bom dia, meus amores'. Vão dizer: 'Que isso, guria'. Não vai ter nenhuma publicidade", brincou ela, que foi respondida por Bruna: "Não vou ter publicidade de qualquer forma".



