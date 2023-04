Reprodução/TV Globo BBB 23: Cezar Black celebra alívio após troca de quarto

No raio-x deste sábado (8), Cezar Black comentou sobre a saída do quarto fundo do mar. O brother relatou o alívio trocá-lo por pelo deserto no BBB 23 .

Mesmo com a mudança, ele garantiu que vai se aliar as meninas e, sim, jogar sozinho.





"Finalmente saí do Fundo do Mar pra jogar sozinho. Antes tarde do que nunca. Todo aquele sentimento que eu tinha de não me sentir pertencente e não ser prioridade, realmente era verdade", disse ele.

Na sequência, o enfermeiro explicou o motivo da troca. "A única vez que precisei de um gesto de proteção, que seria de um possível anjo, me recusaram em grupo. Agora jogarei realmente sozinho", declarou.

Além disso, Black anunciou que se ganhar a prova da Anjo vai entregar a imunidade para um participante que tem certeza que não vai para o Paredão esta semana. Vale lembrar que o Anjo é autoimune.

Raio X do Cap! Black aproveitou o tempinho conosco hoje para reorganizar e compartilhar suas estratégias de game agora com toda essa turbulencia! ⚓️ #BBB23 #TeamBlack pic.twitter.com/YNfrP5D50e — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) April 8, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente