Reprodução/ TV Globo Fred Nicácio voltou a fazer criticas à Amanda

Fred Nicácio e Domitila, do "Big Brother Brasil 23", conversaram na manhã deste sábado (8) sobre a prova do anjo. Os dois lembraram que apenas eles e Sarah Aline ainda não venceram a disputa e, por consequência, não puderam assistir a um vídeo da família.

O médico, então, lembrou de uma fala da participante Amanda durante um dos jogos da discórdia. A médica disse que se arrependeu de não ter indicado Nicácio para cumprir o Castigo do Monstro e o tirado do Vip.



"Só não me colocou porque estava com pouca comida [na Xepa]", disse ele, que continuou: "Isso tudo baseado naquela história dela de que eu estava sendo maldoso, sendo vilão...". Já Domitila opinou na sequência: "Pelo que entendi foi porque o pessoal não quis seguir", disse a ativista social, se referindo aos aliados de Amanda na época.

"Ela é mosca morta, ué. Ela que faça sem ninguém concordar", disparou o fisioterapeuta. "Um monte de gente do grupo na época achou que era uma jogada muito estranha minha, mas eu banquei. (...) Ela que sustentasse".

Fred ainda acusou a participante de não fazer seu próprio jogo e sempre seguir a opinião dos outros. "Até hoje está aí, no vácuo do cavaco. De tanto que foi está aí, as plantas cresceram".





