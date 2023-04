Reprodução/TV Globo BBB 23: equipe de Cezar Black se pronuncia sobre denúncia de ausência no trabalho

Após o Hospital Universitário de Brasília (HUB) abrir um processo para apurar abandono de emprego de Cezar Black , a equipe do enfermeiro usou as redes sociais para se pronunciar.

A instituição informou que o enfermeiro estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, algumas faltas foram abonadas devido ao banco de horas e outras geraram descontos na folha de pagamento. Contudo, em março, não houve justificativas para a ausência do brother.

No comunicado da assessoria ressalta: "Em verdade, inexiste denúncia para apuração administrativa de suposto abandono de emprego. Atualmente, consta em pendência de análise o requerimento para concessão de licença não remunerada, para tratamento de assuntos de cunho particular".

"Diante de tal situação, as faltas injustificadas ocorridas até a presente data, em razão de sua participação no reality show, estão sendo devidamente computadas, visto que não houve análise final acerca do pedido de licença não remunerada apresentado", disseram.







