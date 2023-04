Reprodução/Globoplay Bruna Griphao no BBB 23

Após polêmicas envolvendo acusações de suposto racismo contra a participante Sarah Aline, no BBB 23, advogados de Bruna Griphao divulgaram nota afirmando que está com uma equipe “vigilante” analisando todas as postagens nas redes sociais que estejam acusando a atriz de crime racial.

“As frases pronunciadas pela participante Bruna Griphao na segunda-feira, dia 03/04, deixaram claro tratar-se de rimas, sendo certo que foram ditas sem conotação racista e muito menos apontando a qualquer um dos jogadores do reality, distante de qualquer ofensa discriminatória”, começa a nota.

“Não há qualquer crime nas palavras ditas por Bruna Griphao, lembrando que todos aqueles que, através de suas redes sociais ou qualquer outro meio, imputarem à participante a odiosa conduta de prática de racismo, poderão responder criminalmente pelo crime de calúnia de acordo com o código penal e responder civilmente pela reparação dos danos causados à participante.”

Por fim, os advogados informam que há uma equipe trabalhando para identificar quem estiver fazendo acusações falsas contra a atriz e que estas responderão judicialmente.

“Estamos com uma equipe vigilante analisando todas as postagens e mídias e todos aqueles que venham praticar tais atitudes serão devidamente identificados e processados”, completa a nota.

No Twitter, a equipe já está trabalhando para pedir retratação dos acusadores, como um internauta que compartilhou um vídeo antigo da funkeira Jojo Todynho, em que ela aparece falando sobre um caso de racismo que nada tem a ver com a atriz.

“Além de você estar caluniando e difamando a Bruna com a afirmação nesse e em outros tweets de que ela foi racista, você também está mentindo usando a imagem da Jojo de um vídeo antigo. Aguardamos a sua retratação pública disso. Nosso jurídico vai tomar providências também!”, escreveu a equipe de Bruna.

