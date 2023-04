Reprodução/Instagram A cantora Aline Wirley é integrante da banda Rouge

Aline Wirley deu o maior lance de estalecas durante o Raio-X e arrematou o Poder Curinga, do "Big Brother Brasil 23", nesta sexta-feira (7). Com isso, a cantora poderá mandar um participante direto para o paredão no próximo domingo (9).

Após as indicações do Líder e da casa, ela terá que trocar um dos emparedados do Monstro por outro participante ainda disponível para ir ao paradão.

Na dinâmica da semana, quem for indicado pelo líder salvará um dos dois participantes com o colar de emparedado pelo Monstro. Já o brother ou sister que continuará na berlinda terá o direito de puxar mais uma pessoa para o paredão.

O paredão da semana começará a ser formado no sábado (8), após a definição do Anjo, que é autoimune. Quem vencer a prova indicará dois brothers ao paredão pelo Castigo do Monstro. Por este motivo, desta vez, o líder da semana, que é Ricardo Alface, não pode receber o Monstro.





