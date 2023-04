Reprodução / Globoplay 07.04.2023 Cezar Black

Cezar Black arrumou as malas e abandonou o quarto fundo do mar nesta sexta-feira (07). O brother decidiu terminar a aliança com Domitila, Fred e Sarah após uma conversa com a modelo.

"Eu senti que as pessoas viraram as costas pra mim, na única jogada, eu acho, dentro do jogo inteiro, que poderia fazer uma diferença para mim", justificou o enfermeiro para Fred Nicácio.





Mais cedo, Cezar, Domitila e Fredão estavam conversando sobre a Prova do Anjo de amanhã, quando a modelo disse para o enfermeiro que eles não combinavam no jogo e que ela não daria um possível colar da imunidade para ele.

Para Domitila, dar a imunidade para Cezar seria colocar Sarah ou Fred em perigo e eles seriam prioridades da modelo frente a Black. Ao atestar que não seria prioridade, o enfermeiro rachou com os aliados.

💬 Cezar: "Eu senti que as pessoas viraram as costas pra mim, na única jogada, eu acho, dentro do jogo inteiro, que poderia fazer uma diferença para mim" #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/foWf8hhYZn — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2023





