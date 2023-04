Reprodução/Instagram Após término, Key Alves e Gustavo marcam presença no mesmo evento

Poucos dias após o anúncio do término, Key Alves e Gustavo Cowboy, do BBB 23 , marcaram presença no mesmo evento.

Os ex-BBBs estiveram no show da dupla Israel & Rodolffo, em São Paulo, na noite da quinta-feira (6).





O fim do relacionamento dos participantes do reality aconteceu na segunda-feira (3) e, segundo a jogadora de vôlei, não foi de forma amigável.

"Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos", desabafou ela em um texto anunciando o término.

Agora, os dois estão aproveitando o pós-BBB e a solteirice em eventos pelo Brasil.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente