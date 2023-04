Reprodução / Instagram 05.04.2023 Key Alves

Key Alves resolveu reagir após o fim do relacionamento com Gustavo Benedeti. A ex-BBB voltou a publicar no Instagram nesta quarta-feira (05), anunciando um novo ensaio para a plataforma de conteúdo adulto que a fez famosa.

A atleta também indicou pelos stories que está superando o término com o cowboy. “Foca na sua carreira. Ela não vai acordar um dia dizendo que não te ama mais.”, dizia a publicação.





A sister havia ficado abalada com o término do relacionamento com Gustavo. Após o anúncio público, a ex- BBB 23 apareceu aos prantos nas redes sociais na última terça (04).

Nos Stories do Instagram, a jogadora de vôlei publicou uma foto em preto e branco com a mão no queixo e lágrima nos olhos.





