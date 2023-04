Globo/Manoella Mello Mumuzinho, Iza e Carlinhos Brown

Faltam menos de 20 dias para a grande final da 23ª edição do "Big Brother Brasil". No dia 25 de abril, o público conhecerá o grande vencedor da temporada e descobrirá quem leva para casa o maior prêmio da história do programa.

Em meio às grandes emoções da noite, apresentações dos artistas Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho – que formam o trio de técnicos do "The Voice Kids" – e Lauana Prado vão levar ao público um repertório diverso, com sucessos de diferentes ritmos da música brasileira.



Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do "BBB 23". Todos vão curtir o show da final junto com o apresentador Tadeu Schmidt no estúdio do reality.





Foto: Reprodução / Twitter / @lauanaprado Lauana Prado também estará na final do 'BBB 23'









