Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Amanda, Aline e Bruna passaram esta quinta-feira (06) acampadas em frente ao Big Fone do “BBB 23”. Entre as conversas, a atriz revelou que tem usado um item de maquiagem para realizar higiene íntima.

"Sabe o que eu descobri? Aquele lencinho de maquiagem dá pra usar ele para limpar a bunda", contou Griphao.





A médica e a cantora repreenderam a atriz, apontando que aquele produto era demaquilante e Bruna questionou por que não poderia ser usado na pele da bunda, se pode ser usado na pele da cara.

"É diferente a pele, a sensibilidade", explicou Amanda. Mas a atriz seguiu duvidando dos malefícios do produto: "Mas a gente não pode passar papel higiênico na cara que faz mal, mas na bunda pode? Não faz sentido".

Esta não é a primeira vez que Bruna é chamada a atenção por uso inadequado de produtos. Na verdade, a sister acumula erros, já tendo passado desinfetante nos olhos sem querer e usado papel higiênico com alvejante.

