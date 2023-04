Reprodução/TV Globo Tadeu Shcmidt

Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica desta semana no “BBB 23”. Nesta quinta-feira (06), o apresentador revelou que os dois monstros indicados pelo anjo estarão no paredão e o indicado do líder salva um deles no domingo (09).

Fred Nicácio foi vetado da Prova do Líder desta semana, o restante da casa participa normalmente. Na sexta (07), os confinados disputarão o Poder Curinga, que permitirá salvar um dos dois indicados ao monstro, assim como o líder.





No domingo (02), o anjo será autoimune e a casa faz a votação normalmente. O mais votado pela casa vai para o paredão.

De acordo com Tadeu, quando chegar nesta etapa começarão “as decisões na pressão. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do monstro por alguém ainda disponível na casa”.

Por fim, o indicado pelo líder salvará um dos dois que estarão com o colar do monstro. O outro monstro emparedado que restar terá um contragolpe, podendo chamar qualquer um disponível para o paredão, inclusive aquele que acabou de ser salvo.





