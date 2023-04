Reprodução/Globo - 03.03.2023 Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila estão no paredão do 'BBB 23'

O paredão do BBB 23 , que será definido nesta terça-feira (4), segue apertadíssimo. Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila disputam o voto do público para seguir na casa.





Segundo a enquete do iG Gente, a miss Alemanha se mantém como favorita para ficar no jogo com 44,4% dos votos. A médica vem na sequência com 26,9%.

Já a eliminação fica entre Larissa e Marvvila. Desde o início, as sisters disputam o décimo. Na parcial das 18h, a professora de educação física aponta como eliminada com 14, 6%.

Reprodução Enquete BBB 23





Vale lembrar que este paredão tem votação inversa, ou seja, o público vota para quem eles querem que fique no reality.

Quem deve ficar no #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 3, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente