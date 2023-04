Reprodução/TV Globo Larissa ou Marvvila? Enquete BBB 23 aponta eliminada da noite

A disputa do paredão quádruplo do BBB 23 vai manter o público votando até o minuto final. Com Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila na berlinda, o público vota para quem eles querem que fique.

Desde o início da votação, a miss Alemanha e a cantora segue com a porcentagem bem apertada e, na parcial das 22h, a situação segue na mesma.





Na enquete do iG Gente, Larissa será a eliminada com 15,1% dos votos, porém Marvvila vem logo na sequência com 14,8%.

Domitila está na liderança, com 43,7% dos votos, e não possui chance de ser eliminada. Assim como Amanda, que está com 26,5%.

Reprodução Enquete BBB 23





