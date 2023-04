Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: paredão quádruplo tem disputa acirrada entre sisters; veja

O paredão quádruplo do BBB 23 está com uma votação bem acirrada. Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila, disputam a votação para continuarem no reality.





Desta vez, o público vota em quem eles querem que fique no jogo. A parcial do iG Gente mostra Domitila como favorita com 45,8% dos votos.

Na sequência, vem Amanda com 28%. Com isso, Larissa e Marvilla estão acirradas entre 13,2% e 13% dos votos respectivamente na enquete das 18h30.

Reprodução Enquete BBB 23





+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente