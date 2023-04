Reprodução/Instagram 02.04.2023 O enfermeiro revelou suas mágoas com os integrantes do Fundo do Mar

Alguns integrantes do Fundo do Mar do BBB 23 tiveram uma discussão neste domingo (2). Durante uma conversa com todos, exceto Domitila e Ricardo, o enfermeiro Cezar decidiu expor algumas mágoas.

O brother disse que está incomodado com Ricardo Alface, que não quer jogar mais com ele, que considerada melhor sair do grupo e jogar sozinho.

"Eu me sentia, semanas atrás, com voz ativa no grupo. Eu conseguia falar e as pessoas aceitavam meus posicionamentos. E isso começou a cair, numa quase supressão. Ninguém me escuta. Na reta final, tô ficando como planta", lamentou o brother.

Contudo, o restante do grupo não concordou com o relato de Cezar. Sarah alertou que, caso jogue sozinho, o enfermeiro terá menos opções de jogadas e, inclusive, não poderá participar de algumas conversas.

Marvvila também opinou e afirmou que as pessoas ouvem o brother e seus posicionamentos, mas que ele precisa reorganizar seus sentimentos. Já Fred Nicácio foi enfático: "Se você agir assim, as pessoas vão respeitar isso, mas na prática, as coisas podem mudar muito. E você pode se sentir ainda mais sozinho".

"Quem joga sozinho, leva pedrada dos dois lados. Eu acho que jogar sozinho nesse momento do jogo só vai te afastar de quem te protege. Do quarto, só quem vota em você é o Alface. Eu acho que você tá generalizando pro quarto algo que você sente com o Alface", criticou o brother. Cezar, por fim, admitiu que seu desconforto principal é Ricardo, e que gosta muito do restante do grupo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.