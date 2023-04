Reprodução / Globoplay Sarah Aline e Aline Wirley

Sarah Aline arrematou o Poder Curinga do “BBB 23” neste sábado (1º). A sister garantiu mais uma semana na casa, pois a regalia desta semana garante uma imunidade para quem comprasse o poder.

Quem não ficou muito satisfeita foi a líder Aline Wirley. Com mais estalecas, a cantora já planejava conquistar o poder para si, porém ela foi barrada pela dinâmica da semana e não teve a opção de tentar comprar o colar.





Boninho precisou impedir a líder de comprar o Poder Curinga, pois esta semana a formação de paredão precisa que essa imunidade não seja desperdiçada. No Domingo (02), os anjos imunizam em consenso e a casa fará a votação, mas dessa vez cada participante vai indicar duas pessoas. Os dois mais votados estarão no paredão e participaram de uma nova etapa, o “Restam Dois”.

De acordo com Tadeu Schmidt, quando chegar nesta etapa “apenas 4 pessoas ainda podem ser mandadas para o paredão. As outras 6 ou já estão no paredão ou estão imunes”. Sendo assim, os dois emparedados pela casa irão imunizar duas dessas pessoas e as outras duas estarão no paredão e disputaram a prova Bate-Volta.

🃏 Sarah Aline arremata o Poder Curinga e estará imune na formação do Paredão! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/XuzZ3tfLR4 — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2023





Sarah comprou o poder real! A opção de comprar o poder curinga não apareceu para a nossa líder da semana. pic.twitter.com/8Esw36mxxP — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) April 1, 2023





