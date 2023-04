Reprodução/Instagram 01.04.2023 Marvvila está no monstro da semana

Durante uma conversa com Ricardo e Sarah, os brothers perguntaram à Marvvila o horário e a sister mais uma vez acertou a resposta, o que gerou repercussão na internet.

"Deve ser umas 16h agora?", perguntou Sarah. Marvvila chutou na sequência: "Umas 15h. Umas 15h10 ou 15h07". Em tom de brincadeira, Ricardo brincou: "Marvvila é o relógio ambulante".

Nas redes sociais o episódio não passou despercebido:

A Marvvila mais uma vez acertando a hora

Alface: A Marvv é um relógio ambulante



A senhora do tempo 😌 #TeamMarvvila #BBB23 pic.twitter.com/3DQcWAyed1 — MARVVILA 🥁 (@marvvila) April 1, 2023









Pra que relógio no #BBB23 se a @marvvila já tá lá dentro? HAHAHHAHA ❤️ — Ocione (@vilar_ocione) April 1, 2023









⌚Gente!, a Marvvila é um 'relógio ambulante',a Sarah perguntou pra ela que horas poderia ser:

Marvvila:"Deve ser umas 15:10, 15:07hs por aí!"

Como ela consegue?! 😂⌚



PS: Era 15:07hs #BBB23 #RedeBBB — Coment@ndo 🗣 #BBB23 (@eu_coments) April 1, 2023













