Reprodução/TV Globo Marvvila

Marvvila se descuidou nesta quinta-feira (30) e por pouco não perdeu os cabelos no “BBB 23”. A cantora estava na cozinha e não se atentou ao fogão ligado, ao abaixar próximo ao eletrodoméstico, ela deixou a cabeça próxima demais e acabou queimando as madeixas.

A sister foi acudida por Sarah Aline e Ricardo Alface, que estavam próximos dela na hora. Os dois a tiraram de perto do fogão e começaram a apagar o fogo com as mãos.





“Nossa queimou o cabelo... Sério, real!”, avisou o biomédico. “Meu Deus! Nossa saiu muita fumaça”, espantou-se Sarah. “Quando mexeu, saiu mais fumaça”, disse a psicóloga.

Os três são os únicos participantes que estão no VIP essa semana. Gabriel Santana também fazia parte do grupo, mas foi eliminado no paredão da última terça (28).





