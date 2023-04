Reprodução / Globoplay 01.04.2023 Larissa e Amanda ganham o anjo e fazem Marvvila chorar

Amanda e Larissa venceram a Prova do Anjo do “BBB 23” neste sábado (1º). A dupla marcou 13 segundos em uma prova de mímica e agilidade e superou Sarah e Marvvila que ficaram em segundo lugar, com 14 segundos.

Os anjos da semana irão escolher, em consenso, uma pessoa para ficar imune ao paredão deste domingo (02). De acordo com a dinâmica da semana, o paredão será quádruplo e a votação não será para eliminar.





Para o monstro, a dupla decidiu colocar Ricardo e Marvvila para segurar a batata quente. Elas justificaram as escolhas por uma ordem de quem estava no VIP e teria mais estalecas. Os monstros precisarão segurar uma batata e um garfo o tempo inteiro e deverão trocar de lugar quando a música tocar.

Marvvila foi para a 4ª vez para o monstro e não lidou bem com a indicação. A cantora foi para o quarto fundo do mar e caiu em prantos. Ela foi consolada por Domitila e Cezar.









