Na noite da última quarta-feira (29), aconteceu a festa da líder Sarah no "BBB 23". O tema da celebração foi "Realeza Africana", que foi sugerido como primeira opção pela própria sister. No entanto, rumores indicam que a produção do reality tinha decidido fazer a festa com a segunda opção sugerida pela sister, "Boteco", e mudado após a má repercussão da temática. Mesmo após Boninho negar os boatos, internautas notaram detalhes da festa que contrariam o diretor do programa.

Após o perfil de Sarah, nas redes sociais, afirmar que a festa não iria ser com o "tema que esperávamos", internautas começaram a reclamar. Logo depois, o "BBB 23" anunciou que festa, na verdade, seria do tema "Realeza Africana".

Boninho, inclusive, fez um vídeo afirmando que o tema nunca foi o de "Boteco" e que toda a polêmica foi embasada em uma fake news : “Gente, FAKE NEWS é a coisa mais chata do mundo! Vamos ter responsabilidade antes de sair ai divulgando, criticando". Ele também mandou um recado para Giovanna Ewbank que tinha criticado o "BBB 23" por não escolher o tema "Realeza Africana". "Querida amiga Giovanna Ewbank, era só me ligar e perguntar”, escreveu ele, que disse em vídeo: "Gio, se liga! Beijinho, meu amor”.

Mas o pronunciamento do Big Boss não convenceu a web que notou que alguns elementos da festa de Sarah se encaixavam na festa "Boteco". Internautas, então, apontaram que o tema teria sido mudado de última hora após a pressão do público.

PEGO NA MENTIRA? Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título “Boteco da Sarah Aline”.



PEGO NA MENTIRA? Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título "Boteco da Sarah Aline".

Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema "Realeza Africana" não iria acontecer #BBB23





CHOCADO! A festa da Sarah foi tão improvisada e feita na pressão que tem COPA AMERICANO, ESPETINHO E OVO COLORIDO. Comidas e bebidas q teriam na festa "Buteco da Sarah", sem comidas que remetem à Africa. Por causa da pressão que mudaram e fizeram a festa Realeza Africana. #BBB23





👀 Na festa “Realeza Africana” de Sarah está tendo cerveja em copo americano e espetinho.



Durante o dia de ontem, circulou na web a informação de que a festa com tema africano havia sido substituída por “Boteco”, uma segunda opção de Sarah.



Após muita pressão dos internautas,… pic.twitter.com/QrjWaruqTe — Espiadinha #BBB23 (@canalespiadinha) March 30, 2023





Aí Boninho veio com aquele migué que era fake new. Tudo de última hora Copinho americano, cerveja e espetinho são pratos típicos da Realeza Africana! #BBB23

Porém a Sarinha está feliz #bbb pic.twitter.com/5XlVvuXCRk — Anderson Lúcio (@Andersonluciofc) March 30, 2023





























A festa c copo de boteco é espetinho e Boninh* fingindo q n mudou o tema da festa de última hora . Cai q quer no papo dele









Vocês viram que não tem nenhum espetinho... copo americano de bar... bolinhos...



Vocês viram que não tem nenhum espetinho... copo americano de bar... bolinhos...

Hum. Sei já existia a festa #bbb23













