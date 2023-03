Reprodução / internet Boninho e Gio Ewbank

Boninho surgiu no Instagram para acertar um boato que rondou as redes sociais nesta quarta-feira (29). O diretor do “BBB 23” confirmou que Sarah Aline terá a festa da líder que pediu na noite de hoje e chamou de “Fake News” 90% das informações que soltam sobre o reality.

“Gente, FAKE NEWS é a coisa mais chata do mundo! Vamos ter responsabilidade antes de sair ai divulgando, criticando.”, colocou o diretor na legenda do pronunciamento.





O boato de que Sarah não teria uma festa com temática africana começou a se espalhar após o perfil oficial da psicóloga afirmar que o “tema não é o que esperávamos”. A repercussão da história chegou até Giovanna Ewbank, que criticou a suposta decisão da emissora.

“Alô BBB e TV Globo, se a escolha de todo mundo foi atendida até então, por que o tema “Realeza Africana”, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode?”, cobrou Ewbank.





Amigo da atriz, Boninho aproveitou também para deixar um recado: “Querida amiga Giovanna Ewbank, era só me ligar e perguntar”, escreveu Boninho, marcando a atriz e, em vídeo, alertou a atriz: “Gio, se liga! Beijinho, meu amor”.









