Reprodução/ Globoplay/ Instagram 'BBB 23': Gabriel responde a flerte de cantor: 'Espero DM'

Gabriel Santana foi o eliminado do décimo primeiro paredão do "BBB 23". Após a saída da casa, o ex-BBB já se atualizou dos flertes que recebeu do lado de fora do reality. O cantor Thiago Pantaleão demosntrou interesse no ator, que respondeu a investida.

No início do reality, Gabriel pediu para Marvvila apresentá-lo para Pantaleão. O músico, então, respondeu na web: "Marvvila, se você me ama, faz esse casal acontecer". Ele também pediu para Boninho liberar uma hora no Quarto do Líder com o ator.

Gabriel viu o flerte no Rede BBB e disse que, quando chegar em casa, quer ver um uma mensagem do cantor: "Espero DM". Ele ainda brincou: "Bruna saí semana que vem, se não já era". Pantaleão reagiu à fala do ex-BBB: "Eita, amor. Lindo, a janta já está pronta".

