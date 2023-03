Reprodução/Globo - 29.03.2023 Fred Nicácio e Cara de Sapato no 'BBB 23'





Fred Nicácio desabafou com os colegas do quarto fundo do mar na tarde desta quarta-feira (29), no "BBB 23". O médico lamentava a insistência do quarto deserto em indicar Domitila Barros para o paredão quando mandou uma indireta a um participante que saiu do reality, apontado por internautas como Cara de Sapato.

Nicácio afirmou que foi chamado de "maldoso, opressor e venenoso" pela conduta ao ser eliminado do jogo, mas destacou que "saiu de cabeça erguida", ao contrário de outros confinados. Sapato foi expulso ao lado de MC Guimê pela importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.





"Quem foi oprimido e sofreu maldade aqui fui eu, foi exatamente ao contrário do que me chamaram. Se eu era tão maldoso, opressor e venenoso, saí pela porta da frente com a cabeça erguida e voltei. E quem me chamava assim? Está aonde? Quem tramou contra mim saiu pela porta dos fundos", avaliou.

