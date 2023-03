Reprodução/TV Globo BBB 23: festa do líder de Sarah não será do primeiro tema que ela escolheu

A festa da líder Sarah desta quarta-feira (29) não será com o tema 'Realeza Africana', como a sister pediu durante a semana.

Segundo o perfil Central Reality, a produção do BBB 23 optou por 'Boteco', o segundo tema escolhido na lista de opções.





Através do perfil da psicóloga, os admiradores confirmaram a informação. "O tema não é o que esperávamos, mas vai ser a cara da Sarinha e ela vai curtir muito sua tão sonhada festa no BBB 23", escreveram no Twitter.

Vale lembrar que durante a semana turbo, Sarah conquistou a sua primeira liderança, porém por conta da dinâmica, ficou sem a festa.

HOJE TEM FESTA DA SARINHA SIM 💅🏿✨



O tema não é o que esperávamos. Mas vai ser a cara da Sarinha e ela vai curtir muito sua tão sonhada festa no #BBB23 😍 #TeamSaraline — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) March 29, 2023





