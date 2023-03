Reprodução BBB: equipe de Key Alves exige desculpa de Patrícia e planeja processo

A apresentadora do #RedeBBB Patrícia Ramos está sendo vinculada a um áudio vazado em que estaria chamando a ex-participante do "BBB 23" Key Alves de 'escrota', além de xingar o fã clube da jogadora. Chateados com as declarações, a equipe de Key Alves exige um pedido de desculpas público de Patrícia Ramos e analisa processar a apresentadora.

Em declaração ao iG Gente, o representante da atleta criticou a falta de profissionalismo da apresentadora do #RedeBBB e lamentou o episódio em um momento de dor de Key Alves, que está em luto pela morte do avô.

"Um absurdo isso, uma falta de profissionalismo de uma pessoa como a Patrícia Ramos, que é contratada pela Globo. Esses fã clubes ficaram 24 horas acordados votando na Key para ela voltar para casa, ajudando de todas as formas, consolando no momento de hoje, que a Key teve essa notícia triste do falecimento do avô dela, que ela considerava como um pai", lamentou.

"Nós não vamos deixar barato. Ou ela vem com pedido de desculpas perante ao público e a todos os fã clubes ou iremos entrar judicialmente contra ela", intimou, exigindo também um posicionamento da Globo.

O representante da jogadora afirma que Key está chateada com a situação, pois nunca tratou nenhum funcionário da Globo mal e sempre foi respeitosa com todos.