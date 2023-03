Reprodução / Instagram 24.03.2023 Patrícia Ramos

A apresentadora Patrícia Ramos, do “Rede BBB”, passou a sofrer ataques nas redes sociais nesta sexta-feira (24), após um áudio dos bastidores do programa vazar na internet. No arquivo vazado, Patrícia chama Key Alves de “escrota” e critica o comportamento da ex-BBB no programa que entrevistou os participantes da repescagem.

A repercussão do vazamento chegou até o Instagram da apresentadora, onde os internautas classificaram a atitude de Patrícia como falta de profissionalismo e sugeriram que ela deveria ser demitida. Houve também quem desceu o nível e a ofendeu pessoalmente.





Na tarde desta sexta (24), começou a circular um áudio nas redes sociais onde Patrícia diz que estava recebendo ataques do fã clube da ex-BBB. “Mas ela é escrota, ela tem que aceitar porra, e as pessoas que são fãs dela são escrotas também, é isso aí. Ela é muito escrota, cara”, comentava Patrícia.





Além de Patrícia, outras vozes não identificadas fazem declarações concordando com a apresentadora e criticando o comportamento de Key Alves na entrevista.





