Reprodução/ Globoplay Fred revela que tomou banho pelado no 'BBB 23'

Fred, o último eliminado do "BBB 23", esteve no Mesacast do BBB Tá On e fez uma revelação quente. O youtuber contou que arriscou e tomou um banho pelado na casa.

Patrícia Ramos questionou como foi o primeiro banho sem roupa de Fred, já que no reality, os brothers tomam banho de biquíni e sunga devido às câmeras. Ele, então, confessou:



"Quem disse que fazia tanto tempo que eu não tomava banho pelado? Foi no Quarto do Líder. Fica a dica: de noite, apagava a luz, eu tomava banho muito quente e eu vi que embaçava o vidro. Arrisquei e dei esse check".

Em seguida, ele contou que Larissa, com quem ele tinha um affair na casa, não gostou da atitudes: "Larissa ficou meio com ciúmes e tal".

