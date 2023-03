Reprodução/TV Globo Atriz já soltou dois palavrões durante edição ao vivo

Em um Space no Twitter, uma das administrados das redes sociais de Bruna Griphao, do "BBB 23", opinou sobre a volta de Larissa e Fred Nicácio, pela repescagem, para o reality. Ela afirmou que gostaria que uma "antagonista branca" retornasse para enfrentar a atriz, para que assim ela não fosse julgada como racista.

"Porque existe essa temática [racismo] em voga, a gente não pode negar que esse jogo é sobre essa temática, é sobre isso. Então, eu preferiria que voltasse a antagonista branca [Key] para poder batalhar com a Bruna lá porque eu acho que faria mais sentido para mim, que ela não seria atacada. Ela não estaria num lugar de qualquer outro tipo de julgamento ao não ser, de fato, o jogo, ao não ser o que está sendo levado em consideração, de personalidade, de tudo", afirmou a administradora da conta de Bruna nas redes sociais.

Vale lembrar que o rival de Bruna que voltou pela repescagem foi Fred Nicácio, que discute assíduamente o racismo na casa. Ele já afirmou que a atriz não é julgada como agressiva, como outros brothers, porque é branca. O médico disse ainda que, por isso, Bruna coloca Ricardo e até ele, por exemplo, como agressores e opressores, enquanto, ela é apenas uma pessoa decidida e de opinião forte. A outra antagonista da sister, que seria uma pessoa branca, é Key.

Além disso, a administradora afirmou que, com a volta de um rival branco, Domitila não poderia usar tais argumentos "como discurso para outra temática [rascismo]". A miss já falou algumas vezes que sente que participantes brancos, como Bruna, pensam que brother negros estão lá para servir os brancos e não conseguem ter uma disputa por igual.

Internautas criticaram a fala da administradora. "Agora sim acabou com a pequena chance que a menina tinha de ganhar", disse uma. "Silencio que as brancas nao querem que fale sobre racismo em rede nacional", ironicou outra.

