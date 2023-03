Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna manda recado para Larissa e leva resposta da produção

Na tarde desta quinta-feira (23) Bruna Griphao tentou mandar um recado que chegasse até Larissa na 'Casa do Reencontro' do BBB 23 .

A atriz conversou com Aline Wirley na área externa até que resolveu entrar em contato com a colega do reality.





"Lari, eu te amo", gritou ela a pleno pulmões. Claro que a produção interviu na brincadeira ao aumentar o volume da música na área.

A BRUNA CHAMANDO A LARISSA JURO pic.twitter.com/VV6DevY2M9 — ray (@i4kmoes) March 23, 2023









Os participantes do programa descobriram a reunião dos antigos brothers ao utilizar a função "espiar" no quarto do líder. Nas imagens, ela pôde ver os ex-colegas.

Vale lembrar que dois ex-participantes voltam para o jogo do BBB 23 ao vivo nesta quinta-feira (23).

