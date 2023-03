Reprodução / Globoplay 22.03.2023 Bruna e Amanda descobrem repescagem após erro grave de câmera

Bruna Griphao e Amanda Meirelles descobriram que haverá uma repescagem no “BBB 23”. Nesta quarta-feira (22), um erro grave nas operações de câmera do reality mostrou a Casa do Reencontro na televisão do quarto da líder.

A dupla estava tentando usar um dos poderes da liderança para espiar uma conversa na cozinha entre Aline e Cezar. Contudo, a imagem que apareceu no quarto foi dos ex-participantes confinados na nova dinâmica.





Em choque, a atriz desceu correndo para contar o que viu aos colegas, que ficaram revoltados. Neste momento, a maioria das câmeras do pay-per-view foi direcionada para quartos vazios, porém era possível ouvir os brothers reclamando. Ricardo Alface, Sarah Aline e Amanda ameaçaram apertar o botão de desistência.

Vendo que não teria mais como contornar a situação, o Big Boss decidiu revelar toda a armação e abriu o sinal da TV da Sala com imagens da Casa do Reencontro para todos assistirem.

🚨Produção falha e mostra Casa do Reencontro no quarto do líder, onde estavam Bruna e Amanda #BBB23 pic.twitter.com/Mgea3ZyZNE — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) March 22, 2023





SOCORRO!!!!! Vazou imagem da repescagem no quarto do líder. Amandinha e Bruna viram e foram avisar os demais brothers. #bbb23



Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/6hGIPGHj91 — Ka 🪢 (@comentka) March 22, 2023





















