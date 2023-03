Reprodução/Instagram Key Alves

A conta oficial do Tik Tok demonstrou insatisfação com os comentários de Key Alves sobre a plataforma. Nesta quarta-feira (22), a sister usou da rede social para fazer deboche com Larissa na Casa do Reencontro do “BBB 23”.

Na ocasião, Key havia dito para Lari que ela não tem nada na cabeça e que “só sabe fazer Tik Tok”, desmerecendo tanto a participação da professora no programa quanto a plataforma digital em uma só tacada.





O perfil oficial da plataforma no Twitter resolveu responder as afrontas de Key. “Onde clica para tirar o verificado?”, provocou em uma publicação. Alguns fãs da jogadora não gostaram do posicionamento e promoveram um boicote a plataforma.

“Acabei de desinstalar o meu [aplicativo] e minha irmã também.”, protestou uma seguidora em apoio a Key.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.