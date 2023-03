Reprodução / Globoplay 23.03.2023 Paula participa da repescagem do BBB 23

Confinada na Casa do Reencontro do “BBB 23”, Paula contou para Cristian nesta quinta-feira (23) que sofreu uma crise de ansiedade fora do reality por causa de Key Alves.

A biomédica revelou que havia conseguido um trabalho para uma marca de roupas de banho, mas que “travou” na hora, por ter lembrado comentários que Key fez a respeito do corpo dela.





“Mexeu, mexeu muito comigo. E aí ninguém sabe o que rola por trás dos bastidores”, afirmou a sister.

A Casa do Reencontro é uma dinâmica de repescagem do “BBB”. Os 9 eliminados da edição estão novamente confinados no espaço, aguardando a votação do público que escolherá dois participantes para retornarem ao reality e concorrerem novamente ao prêmio.

meu deus o nivel da mentira da pessoa vsf pic.twitter.com/l5hWn62Ue5 — ꧑ᥲt᥉ 🔗🤟🏻 (@opinamatss) March 23, 2023





