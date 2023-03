Reprodução Sósia de Richarlison assume ficada com Tina e se desculpa: 'Foi mal'

Durante a passagem na casa de repescagem do "BBB 23", Tina Calamba revelou que teria ficado com o jogador Richarlison no carnaval. Após a declaração, o atacante do Tottenham utilizou a redes sociais para negar o caso e apontar que o sósia teria se passado por ele. Nesta quinta-feira (23), o influenciador Felipe Lima, um dos sósias do Richarlison, assumiu ter ficado com a participante do BBB.

Após a repercussão do caso, Felipe Lima publicou um vídeo no Instagram assumindo o caso com Tina e mandou um recado se desculpando com o jogador.

"Richarlison, foi mal aí! Carnaval tava tão locão, tive que pegar. Estava doidão, se eu soubesse que iria estar geral gravando não iria nem aceitar sair com ela. Quem ficou fui eu, não foi você não", admitiu.