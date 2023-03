Reprodução/TV Globo Duelo de rivais! Enquete BBB 23 entrega eliminado desta semana; veja parcial

Nesta terça-feira (21) o público se despede de mais um participante do BBB 23 . Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana disputam os votos do paredão.





O desânimo e a arrogância do youtuber pode ter pesado na hora da escolha do eliminado. Na parcial das 18h da enquete do iG Gente, ele deixa o reality com 67,5% dos votos.

A Miss Alemanha vem na sequência com 25,1%; e o ator como coadjuvante com 7,3%.

Vale lembrar que o participante que se despedir do jogo nesta noite ainda terá uma chance de voltar ao "BBB 23". Isso porque ele se juntará a nove eliminados na "Casa do Reencontro" e disputará uma das duas vagas para retornar ao reality em uma repescagem, na próxima quinta-feira (23).

