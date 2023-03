Reprodução / Globoplay Aline Wirley conversa com Sarah Aline

Aline Wirley usou o tempo de raio-x desta terça-feira (21) para dizer que teve uma percepção diferente dos colegas de confinamento e estaria reavaliando certos entendimentos sobre o jogo do “BBB 23”.

“Ontem a noite eu tive uma espécie de insight, que ainda estou elaborando, sobre a Aline, sobre a minha condição como mulher, como mulher preta e ainda estou tentando entender muita coisa”, afirmou a cantora.





Após o jogo da discórdia desta segunda-feira (20), Aline avaliou como estar convivendo com pessoas brancas pode ter feito ela “não ver o que deveria”. A cantora desabafou com Sarah ao questionar se há racismo presente na casa.

A mudança de percepção de Aline aconteceu após Bruna Griphao e Fred Desimpedidos fazerem declarações polêmicas sobre Domitila Barros . O youtuber sugeriu que a miss Alemanha usava “questões sociais” como estratégia de jogo e a atriz chamou o comportamento da rival de “tendencioso”.





