Nesta terça-feira (21), a juíza Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, da 42ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, arquivou a notícia-crime apresentada pelo advogado William Faintych contra a participante do “BBB 23”, Bruna Griphao.

Segundo o documento legal apresentado por Faintych, Bruna utilizou a expressão "urubu de luto" para se referir a Fred Nicácio, participante eliminado do reality show, o que seria considerado uma fala racista ao relacionar a cor do animal com a cor da pele de Nicácio.





Conforme o parecer do Ministério Público que solicitou o arquivamento, não houve intenção por parte de Bruna de fazer um comentário com teor racista.

No entendimento do promotor de Justiça Yan Portes Vieira de Souza, o comentário de Bruna Griphao foi uma crítica ao comportamento "oportunista" do ex-BBB Fred Nicácio e não uma fala racista. De acordo com o promotor, a expressão "urubu de luto" não se refere à cor do animal, mas ao comportamento de se aproximar de um animal morto para se alimentar.





