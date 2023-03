Reprodução/Instagram Mãe de MC Guimê diz que caso de assédio foi 'arapuca'

A mãe de MC Guimê usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para prestar apoio ao filho, que prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) hoje .

Pelos Stories do Instagram, Maria Cristina comentou que o caso de assédio envolvendo o filho e Dania Mendez no BBB 23 foi uma 'arapuca'.





"Força! Deus está contigo, viu?! Você é uma pessoa boa. Tudo isso foi uma arapuca. Eu queria muito te pegar no meu colo, te proteger, arrancar toda essa dor para mim. Te amamos muito", começou ela.

Maria Cristiana ainda seguiu a legenda. "Você sempre foi exemplo. O inimigo agiu, mas não permita que te faça pensar diferente, amor, orgulho das nossas vidas. Filho, estamos sempre com você até o fim", concluiu.

MC Guimê chegou a delegacia por volta das 14h e disse estar “tranquilo, na medida do possível. Mas estou tentando resolver esse caso”.

Além do cantor, o participante Cara de Sapato também foi intimado para depor. A polícia do Rio investiga se os dois importunaram sexualmente a mexicana Dania Mendez, que participou do reality brasileiro na semana passada.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente