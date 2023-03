Reprodução/Globo - 20.03.2023 Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana estão no paredão do 'BBB 23'

Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana enfrentam o décimo paredão do "BBB 23" nesta terça-feira (21). A berlinda é marcada por uma rivalidade forte entre a miss Alemanha e o influenciador, que faz com que o ator da Globo escape da eliminação na semana.

A parcial da enquete do iG gente, tirada às 18h desta segunda-feira (20), mostra que Fred lidera as intenções de voto do público e apresenta 68,8% de chances de deixar o reality. Domitilla segue com a segunda maior porcentagem, com 23% dos votos, enquanto Gabriel apresenta apenas 8,2% das intenções.













O eliminado da semana ainda apresenta chances de retornar ao jogo, já que ele se juntará na "Casa do Reencontro" com outros nove eliminados - Larissa Santos, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo Benedeti, Cristian Vanelli, Paula Freitas, Tina Calamba, Gabriel Tavares e Marília Miranda. O grupo continuará no espaço até quinta-feira (23), quando será divulgada a decisão do público sobre qual dupla venceu a repescagem.

