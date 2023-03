'BBB 7'

Após a primeira edição do programa permitir que os cinco primeiros eliminados escolhessem o líder na casa, a primeira repescagem oficial do reality show aconteceu apenas em 2007. Os participantes Airton e Juliana foram eliminados do programa após enfrentarem um paredão surpresa no início da temporada. Após a saída da dupla, foi aberta uma nova votação sobre quem deveria voltar ao jogo e o brother ganhou. Airton ficou conhecido pelos conflitos com o campeão daquele ano, o Alemão.