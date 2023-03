Reprodução / Instagram 17.03.2023 Rival de Cara de Sapato no MMA debocha de expulsão

A expulsão de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato do "BBB 23" gerou grande expectativa entre os fãs de MMA. Paulo Costa Borrachinha, que foi criticado por Cara de Sapato enquanto estava no reality, zombou do adversário nas redes sociais, publicando um desenho em que ele aparece sendo preso.

Uma foto comemorativa de Borrachinha sorrindo foi publicada junto com a legenda: "Vamos lá gente, temos muito que fazer", e a localização escolhida foi "Onde os sonhos se realizam". As postagens do lutador foram notadas pelos internautas que apontaram outra alfinetada para o rival.





Cara de Sapato mencionou Borrachinha como um adversário que ele desejava "bater". Ambos são atletas e, surpreendentemente, já foram amigos e participaram juntos do programa "TUF Brasil", no qual Sapato foi o vencedor da terceira temporada.

A amizade entre Cara de Sapato e Borrachinha desapareceu devido à rivalidade entre eles. O ex-BBB relatou, ainda no reality, que Borrachinha havia falado dele pelas durante o “TUF” e decidiu deixá-lo sozinho por considerá-lo uma pessoa desleal.





