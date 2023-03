Reprodução / Instagram 17.03.2023 MC Guimê

MC Guimê apareceu nos stories do Instagram nesta sexta-feira (17) para comentar pela primeira vez a expulsão do “BBB 23”. O funkeiro se comprometeu a fazer um pronunciamento oficial até o final do dia e afirmou estar muito triste com o ocorrido.

“Ainda estou processando tudo o que rolou, são muitas informações e estou muito chateado pelo momento.”, declarou o cantor.





O agora ex-BBB também afirmou que “essas notas que estão saindo sobre ter esbravejado com a produção e ter xingado o elenco são uma mentira das piores”.

MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do "BBB 23" nesta quinta-feira (16). Os participantes foram acusados de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

🚨AGORA: MC Guime apareceu nos stories e disse que vai se pronunciar até o fim do dia: “Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira” #BBB23 pic.twitter.com/2FcYlpJCj8 — CHOQUEI (@choquei) March 17, 2023





